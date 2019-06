Messico-Usa: presidente Lopez Obrador fiducioso su buon esito colloqui Ebrard-Pompeo

- Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador prevede un buon esito dei colloqui tra il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard e il segretario di stato Usa Mike Pompeo, previsti mercoledì 5 giugno. “Credo che i risultati saranno buoni perché c’è un ambiente favorevole al dialogo sia nel nostro paese che negli Stati Uniti”, ha detto il capo dello stato parlando durante la sua consueta conferenza stampa mattutina. Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, incontrerà a Washington il segretario di Stato degli Usa Mike Pompeo mercoledì 5 giugno per risolvere la disputa in corso tra i due paesi. Lo ha annunciato il ministro messicano sul suo account Twitter. “Vi informo che il vertice per risolvere la disputa Usa con il nostro paese si terrà mercoledì a Washington. Mike Pompeo sarà a capo della delegazione statunitense. Io guiderò quella messicana. C’è la volontà di dialogare. Saremo fermi e difenderemo la dignità del Messico”, ha scritto Ebrard. Giovedì 30 maggio la Casa Bianca ha deciso di varare nuovi dazi per costringere il Messico a interrompere il flusso di migranti. I dazi verranno fatti scattare nella misura del 5 per cento dal 10 giugno e potranno aumentare mensilmente in modo progressivo fino al 25 per cento, secondo quanto annunciato dalla Casa Bianca. (Mec)