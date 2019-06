Lettera Ue: Brunetta (FI), basta prendere in giro italiani, Europa e mercati. Siamo senza governo

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, afferma che "il governo ha voluto far credere di essere in grado di ridurre il deficit, non aumentando le tasse e non tagliando la spesa, in un contesto dove la crescita è pari a zero, come certificato ieri anche dall'Istat. Una vera e propria presa in giro nei confronti degli italiani, della Commissione europea e soprattutto dei mercati che, c'è da scommetterci, la settimana prossima reagiranno, molto probabilmente, con una nuova vendita di Btp. Proprio la settimana prossima - ricorda Brunetta - la Commissione pubblicherà le sue raccomandazioni annuali e il famoso rapporto sul debito, il primo passo verso la formale apertura della procedura d'infrazione nei confronti del nostro paese". (segue) (Com)