Lettera Ue: Librandi (Pd), governo dopo italiani prende in giro anche Europa

- Secondo Gianfranco Librandi (Pd) "la lettera mandata dal ministro Tria a Bruxelles non fornisce alcun elemento di chiarezza sui conti pubblici italiani. I tagli al welfare, prima trapelati, diventano generici tagli alla spesa, ma sempre di tagli ai servizi per i cittadini si tratta. In più si parla di diverse soluzioni possibili per evitare l'aumento dell'Iva, ma nessuna di queste è argomentata o specificata. Dopo aver preso in giro gli italiani, il governo giallo-verde prende in giro anche le istituzioni europee", conclude Librandi.(Com)