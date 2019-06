Governo: Ruggieri (FI), dopo un anno di annunci in fumo soldi degli italiani

- Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, a commento del primo anno di governo gialloverde, scrive su Facebook: "Prima candelina stupefacente per il governo blablabla. 'Cresceremo dell’1,5 per cento, sarà un anno bellissimo, arriva il boom economico, anche grazie al reddito di cittadinanza con cui abbiamo abolito la povertà. Taglieremo il costo della benzina e toglieremo a quegli sciacalli dei Benetton la concessione; quanto a Whirlpool, tutto ok: riporteremo il lavoro in Italia'. Questi, gli annunci. Un anno dopo: crescita rasa al suolo, meno posti di lavoro, più tasse, la benzina costa come lo champagne, la povertà è inalterata, reddito di cittadinanza rifiutato dagli italiani, i Benetton hanno ovviamente la loro concessione e il governo addirittura li implora di prendersi Alitalia, Whirlpool licenzia centinaia di persone. Dalle parole ai 'fatti', forse nel senso stupefacente del termine. Cosa si fumano, al governo, oltre i soldi degli italiani?”, conclude Ruggieri.(Com)