Governo: Centinaio, da ministro un anno di impegno al massimo

- Sul suo profilo Facebook il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio (Lega) scrive: "1 giugno 2018 - 1 giugno 2019, un anno fa giuravo fedeltà alla Repubblica davanti al presidente Mattarella. Ricordo ancora quel momento e la grande emozione che provavo. In questi 12 mesi mi sono impegnato al massimo per onorare il ruolo che ricopro e per permettere a tutti voi di essere fieri di me. Oggi è una giornata di festa - conclude Centinaio - quindi lascio a voi le considerazioni su quanto fatto e quanto da fare. Per ora ,dico solo grtazie". (Com)