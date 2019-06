Migranti: Soverini (Area civica), su Tbc e scabbia Salvini alimenta paure e divisioni

- Serse Soverini (Italia in Comune) afferma che Salvini fa "sempre più tristezza con queste sue affermazioni come quella della più alta incidenza della tubercolosi e scabbia nelle popolazioni immigrate e la polemica tenuta con il proessor Lanari di Bologna. Con questo suo modo di dire e non dire lascia dubbi nella popolazione italiana sulla verità di queste affermazioni e alimenta paura e divisioni. Si sa che le informazioni sulla salute vanno gestite con estrema cautela, soprattutto lo dovrebbe sapere un ministro dell'Interno. Sono veramente disgustato nel vedere una politica volutamente così infima portata avanti senza scrupoli e solo ai fini elettorali". Serse Soverini si riferisce a quanto detto da Salvini a proposito delle condizioni igienico-sanitarie "dell'Africa che non sono le stesse di casa nostra, e infatti solo nel 2017 l’Italia ha avuto circa 3900 casi di tubercolosi, di cui oltre il 60 per cento nella popolazione straniera". (Rin)