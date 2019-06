Roma: assessore lombardo De Corato su filippini arrestati, Milano esporta delinquenti nella Capitale

- L’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota commenta la notizia dell’arresto in largo Guido Mazzoni a Roma di due 36enni filippini, che giunti con un autobus proveniente da Milano, sono stati trovati in possesso di decine di dosi di shaboo, un coltello a serramanico e un’ascia. 'Il livello della sicurezza, anzi della insicurezza, a Milano è arrivato a tal punto che per commettere furti, reati o spacciare stupefacenti i delinquenti stranieri sono costretti.. a espatriare”, commenta De Corato. “Eccoli - prosegue l’assessore - gli illuminanti risultati delle politiche di accoglienza di Sala e Majorino, gli stranieri che ormai sono a Milano non riescono più a reggere la concorrenza e per delinquere sono costretti a recarsi altrove”. “A fronte di questa ennesima notizia, siamo certi che qualcuno metterà nuovamente la testa nella sabbia, negando che la situazione è del tutto fuori controllo”, conclude De Corato. (com)