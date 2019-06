Nato: Stoltenberg da domani in Albania e Macedonia del Nord

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si recherà in visita a Tirana domani 2 giugno. Nel corso della sua visita in Albania, Stoltenberg avrà colloqui con il presidente Ilir Meta, con il primo ministro Edi Rama e con il ministro della Difesa Olta Xhacka. Nel primo pomeriggio di domenica il segretario generale della Nato ha in programma una conferenza stampa congiunta con il premier albanese Rama. Nella serata di domani Stoltenberg si recherà poi a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, paese candidato a diventare il 30mo membro dell'Alleanza atlantica. (segue) (Res)