Iran-Tagikistan: Rohani riceve ministro Esteri Muhriddin, focus su rotte commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran può assicurare la migliore e più sicura via di transito per le merci del Tagikistan. Lo ha detto il presidente della Repubblica islamica, Hassan Rohani, al ministro degli Esteri di Dushanbe, Sirodjidin Muhriddin, che ha ricevuto oggi a Teheran. “Dobbiamo cercare di sviluppare le relazioni bilaterali in diversi settori, a beneficio di entrambi i paesi”, ha detto Rohani, ripreso dall’agenzia di stampa nazionale “Irna”. “L’Iran è sempre stato a favore della stabilità, della piena sicurezza e dello sviluppo del Tagikistan. Siamo pronti ad offrire i nostri servizi tecnici ed ingegneristici e a condividere le nostre esperienze nell’attuazione di progetti: è un onore per le compagnie iraniane lavorare con i nostri paesi amici”, ha aggiunto il presidente iraniano.Rohani ha fatto riferimento anche alle questioni regionali, a partire dal terrorismo. “Ora che i terroristi hanno lasciato l’Iraq e la Siria, c’è la preoccupazione che possano diventare più attivi in Asia centrale e nel Caucaso. Per questo, l’Iran e il Tagikistan possono aumentare la loro cooperazione in materia”, ha affermato. Muhriddin, da parte sua, ha sottolineato come il Tagikistan voglia utilizzare il porto di Chabahar, nel sud-est dell’Iran, e le competenze delle aziende iraniane nei settori dell’energia e delle infrastrutture. Il ministro ha anche invitato Rohani a recarsi in visita ufficiale a Dushanbe. (Irt)