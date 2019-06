Governo: Gelmini (FI), una nave senza nocchiere in gran tempesta

- "Una nave senza nocchiere in gran tempesta", Per Mariastella Gelmini è l'immagine più adatta per descrivere il governo gialloverde. "A Palazzo Chigi vige l'anarchia. Manca una guida autorevole, veline e indiscrezioni la fanno da padrone, tutti contro tutti l'un contro l'altro armati di demagogia e retorica antieuropeista", scrive in una nota la presidente del gruppo Forza Italia alla Camera. "Eppure - aggiunge Gelmini - la fine della campagna elettorale avrebbe dovuto portare consiglio, diradare le nubi e rendere tutto più limpido. Nulla di tutto ciò. Con lo spiacevole 'inconveniente' dell'aumento dello spread che si tradurrà in maggiore spesa per interessi per la perdita di fiducia dei mercati nelle capacità di questo esecutivo. Non basta più il solo staccare la spina, serviranno chiarezza per il futuro e idee condivise per rimediare ai tanti, troppi disastri di questa stagione gialloverde", conclude Gelmini.(Rin)