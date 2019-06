Integrazione: a Torino "Moschee aperte", visite guidate e conferenze in 14 centri islamici

- Domenica 2 giugno, per il terzo anno consecutivo, Torino organizza la manifestazione “Moschee Aperte – Spazio per tutt@”, che prevede l'apertura al pubblico dei luoghi di cultura e religione musulmana. L’iniziativa, promossa dal Comune di Torino e dai centri islamici della città in attuazione del Patto di Condivisione siglato nel 2016 come importante segnale di apertura e reciproca fiducia, è frutto di un percorso di crescita e di condivisione che la Città promuove da decenni. “La via per la pace e la serena convivenza passa dalla conoscenza reciproca e dal confronto tra culture. L'iniziativa Moschee Aperte – sottolinea la Sindaca Chiara Appendino - va esattamente in questa direzione. È un orgoglio vedere come, ancora una volta, la comunità torinese - che include tutte e tutti - sia in grado di aprire porte in un mondo in cui si costruiscono muri. Voglio dunque ringraziare gli organizzatori e quanti parteciperanno. Sono certa che Moschee Aperte rimarrà un esempio virtuoso per quanti vedono un futuro che superi tutte le divisioni”. Il 2 giugno dalle 18 alle 21, nell'ultima domenica del Ramadan - mese nel quale i fedeli musulmani e le fedeli musulmane praticano il digiuno rituale -, 14 centri di cultura e religione islamica distribuiti su tutto il territorio cittadino (dalle Vallette a Mirafiori, dal Lingotto a Barriera di Milano) accoglieranno visitatori e visitatrici organizzando visite guidate, momenti di discussione e di dialogo ed eventi artistici. Tra i principali appuntamenti della giornata si segnalano due dibattiti organizzati dalla Moschea delle Alpi di Via Chivasso 10: “Islam italiano e valori repubblicani”, con la partecipazione di Sumaya Abdel Qader, consigliera del Comune di Milano e dello studioso di fenomeni migratori, Fabrizio Ciocca. (segue) (Rpi)