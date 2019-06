Integrazione: a Torino "Moschee aperte", visite guidate e conferenze in 14 centri islamici (2)

- L’altro momento di riflessione tratta il tema “Spiritualità e Ambiente” con Fra Luca Minuto e Abdallah Kabakebji. La Moschea Mohamed VI di via Genova 286, in collaborazione con il Polo del Novecento, organizza un approfondimento sui diritti che si sono conquistati, a partire dal 2 giugno 1946, fino ad arrivare ai giorni nostri. Al centro La Mecca di Corso Botticelli 104, si terrà un incontro riguardante il Ramadan di dialogo tra religiosi musulmani e cristiani dal titolo "Il digiuno è in tutte le religioni". La giornata si concluderà con la cena di Iftar, la rituale rottura del digiuno al calar del sole durante il Ramadan, insieme a tutti e a tutte coloro che accoglieranno l’invito recandosi in una delle moschee aderenti all’iniziativa, persone di ogni provenienza, fede religiosa, cultura, accomunate dal piacere di stare insieme, conoscersi, dialogare. La cena verrà offerta a tutti i partecipanti e le partecipanti in un momento di condivisione e convivialità. “In questi tempi di insicurezza economica, lavorativa, ambientale, - afferma l’Assessore ai Diritti Marco Giusta - i cittadini e le cittadine chiedono alle istituzioni locali vicinanza, chiedono prossimità, chiedono comunità. Moschee aperte è uno dei mille eventi, grandi e piccoli, che permettono alle persone di incontrarsi, di scoprirsi, di conoscersi. Eventi che mettono in moto processi di vicinato e di vicinanza che ricostruiscono quel tessuto sociale che la crisi, la disoccupazione e la sfiducia nelle istituzioni hanno sfilacciato. Io ringrazio moltissimo la comunità musulmana torinese per questa rinnovata volontà di aprire la propria casa, per le energie, l’impegno e le risorse che mette in questo evento. La Città di Torino è orgogliosa di starle accanto e supportarla in questo percorso, così come fa con tutte le altre comunità che vivono sul nostro territorio.” (segue) (Rpi)