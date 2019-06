Integrazione: a Torino "Moschee aperte", visite guidate e conferenze in 14 centri islamici (3)

- “Siamo molto felici di poter collaborare per il primo anno alla riuscita di Moschee Aperte, un’iniziativa di valore in un momento storico in cui è urgente riflettere e lavorare per abbattere ogni tipo di barriera e per creare ponti tra le diverse culture presenti sul nostro territorio - dichiara Federico Vozza, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta-. L’attenzione per la sostenibilità ambientale che si impegna ad avere la manifestazione, a partire dalla riduzione dei rifiuti prodotti fino ad arrivare alla piantumazione di nuovi alberi, non solo è lodevole ma speriamo venga seguita da tanti altri eventi in città”. "Confronto, apertura, condivisione, scambio sono alcune delle parole che esprimono l'opportunità che questa iniziativa offre alla cittadinanza. Come Polo del '900 – evidenzia il Presidente Sergio Soave -, abbiamo accolto con gioia l'invito degli amici della Federazione Regionale Islamica Piemonte in un giorno simbolico come il 2 giugno, in cui l'Italia festeggia la sua Costituzione, la sua Repubblica, l'avvio con il 1946 della stagione dei diritti conquistati o riconquistati. Non siamo qui per insegnare. Siamo consapevoli che le nostre visioni del mondo non sono in tutto sovrapponibili: altra religione, altri costumi, altra cultura, altra sperimentazione di sistemi politici hanno segnato le nostre storie. E ciò può alimentare da entrambe le parti speculazioni che tendono ad approfondire steccati, incomprensioni e distanze . Noi vogliamo invece intraprendere un cammino di crescita comune, forti dell'esempio di due grandi uomini come frate Francesco d'Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil che, 800 anni fa, si incontrarono in piena guerra e riuscirono a comprendersi e a rispettarsi" (Rpi)