Repubblica Ceca: premier Babis, versione finale rapporto Ue su conflitto d'interessi può cambiare

- Il rapporto della Commissione europea relativo all'indagine sul presunto conflitto d'interessi del premier ceco Andrej Babis è solamente preliminare e la sua versione finale "potrebbe raggiungere conclusioni opposte". Lo ha affermato lo stesso capo del governo di Praga, in un'intervista al quotidiano "Pravo". Babis ha spiegato inoltre che, tra circa un mese quando sarà concluso il lavoro di traduzione in ceco del documento diffuso ieri dall'Ue, questo rapporto sarà esaminato nel dettaglio dai ministeri delle Finanze e dello Sviluppo regionale, che avranno due mesi di tempo per rispondere a Bruxelles. Più o meno in quel periodo, ha precisato, la Commissione europea invierà da parte sua il rapporto finale dell'indagine condotta sull'accusa di conflitto di interesse per l'attività del premier ceco nel conglomerato agroalimentare Agrofert. Il premier ceco ha assicurato che non intende lasciare l'incarico anche se la Procura statale dovesse spiccare capi d'accusa nei suoi confronti per aver utilizzato in maniera illecita fondi europei, un passo caldeggiato ieri dalle autorità di polizia della Repubblica Ceca. (segue) (Rep)