Russia: possibile partecipazione a prossima riunione Assemblea parlamentare Consilgio d'Europa (2)

- Secondo Slutsky, sono in corso "intensi negoziati" con le delegazioni alcuni gruppi politici europei e fino ad ora il confronto indica "la crescente possibilità di una decisione costruttiva". In questo modo, ha concluso il presidente della commissione russa, il Consiglio d'Europa "preserverebbe il suo ruolo nell'architettura del nuovo 21mo secolo". Slutsky ha quindi ricordato che nella sessione di giugno sarà eletto il segretario generale del Consiglio d'Europa, ragione per cui la partecipazione della delegazione russa è importante per proseguire "una cooperazione legittima" con l'organizzazione internazionale con sede a Strasburgo. (segue) (Rum)