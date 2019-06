2 giugno: Gelmini (FI), no a campagna elettorale permanente. Rendiamo omaggio a Forze Armate

- La presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini,scrive in una nota: "Non vorrei che alla base della querelle sulle partecipazioni alla parata del 2 giugno ci fosse l'annoso dilemma di morettiana memoria: mi si nota di più se vado o non vado? Dare una valenza politica a ciò che di politico, cioè di parte, non ha proprio nulla, ovvero le celebrazioni della nascita della nostra Repubblica anche attraverso un doveroso riconoscimento alle nostre Forze Armate, è preoccupante. Comprendo - aggiunge Gelmini - che i termini della campagna elettorale permanente impongono una diuturna e compulsiva esposizione mediatica, sempre alla perenne ricerca del consenso immediato, tuttavia esistono dei momenti e dei luoghi nei quali a prevalere deve essere il senso di appartenenza alla Repubblica e l'unità d'intenti attorno ai sacri valori della Costituzione. Forza Italia, anche mostrando profonda preoccupazione per le politiche di difesa che questo governo sta ponendo in essere, eviterà polemiche strumentali e sarà presente con una sua delegazione alla parata dei Fori Imperiali. Le critiche all'esecutivo devono essere disgiunte dal giusto encomio alle donne e agli uomini che tutti i giorni operano, in patrie a all'estero, per la nostra sicurezza", conclude Gelmini. (Com)