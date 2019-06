Libia: violenti scontri nella zona dell’aeroporto internazionale di Tripoli

- Violenti scontri sono scoppiati nelle prime ore di questa mattina tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e dell’Esercito nazionale libico (Lna) nella zona dell’aeroporto internazionale di Tripoli, oggi in disuso, nella zona sud della capitale. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Mustafa al Mujaie, portavoce dell’operazione Vulcano condotta dalle forze governative di Tripoli per contrastare l’offensiva del generale Khalifa Haftar. “Le nostre forze hanno attaccato le posizioni del nemico con la copertura aerea dei nostri caccia”, ha riferito Al Mujaie. “Ci siamo scontrati con le forze di Haftar sui fronti dei campi di Yarmouk e di Naqlia, sulla strada che conduce all’aeroporto. I nostri aerei hanno condotto tre raid sulle posizioni delle forze di Haftar nell’area di Boughilan e del campo di Thamna, a Gharian”, ha inoltre aggiunto il portavoce. Le ostilità iniziate il 4 aprile scorso con l’avvio dell’offensiva dell’Lna sulla capitale hanno causato finora 562 morti (tra cui 40 civili) e 2.855 feriti (tra cui 106 civili) secondo l’ultimo bilancio fornito dalla missione in Libia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli sfollati invece sono 90.500, di cui circa la metà minorenni. Almeno 3.394 migranti, infine, sono intrappoli nei centri di detenzione di Tripoli e dintorni e rischiano di essere coinvolti dagli scontri. (Lit)