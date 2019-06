Milano: il piano del Comune per equilibrare domanda e offerta di taxi e sharing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'analisi emerge come durante la settimana sia più difficile per gli utenti trovare un taxi dalle 8 alle 10 del mattino (15 per cento di chiamate inevase) e dalle 19 alle 21 (27 per cento di inevase), mentre nel fine settimana le fasce orarie più sofferenti sono quelle dalle 19 alle 21 (31 per cento delle chiamate invase) e da mezzanotte alle 5 del mattino (42 per cento di inevase). "Con questi interventi si intende incrementare il servizio ai cittadini e potenziare la capacità di offerta di ogni singolo concessionario di licenza - ha spiegato l'assessore Granelli -. Obiettivo del Comune è potenziare il servizio anche attraverso il confronto con i taxisti che ogni giorno in città fanno funzionare il servizio. Insieme possiamo far partire un progetto complessivo che aiuta la città e chi ci lavora a crescere. Ho avuto modo di apprezzare la volontà delle organizzazioni dei taxisti di partecipare, di fornire osservazioni e indicazioni, anche critiche per migliorare: un buon modo responsabile per collaborare al successo della nostra città. Con le doppie guide, per esempio, che non prevedono oneri aggiuntivi, si potrà estendere l'orario di lavoro fino a 16 ore divise per due turni, creando posti di lavoro. L'intento generale di queste misure è quello di portare un servizio già di alto livello agli standard delle grandi città internazionali: per offerta, accessibilità, sostenibilità ambientale". (segue) (Com)