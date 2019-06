Milano: il piano del Comune per equilibrare domanda e offerta di taxi e sharing (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intenzione è di analizzare in maniera costante lo svolgersi del sistema dei turni, facendo in modo che le sue variazioni e la sua articolazione possa permettere il miglior funzionamento. I titolari di licenza potranno richiedere l'attivazione della seconda guida associata alla propria licenza senza oneri. Questo permetterà di aumentare l'offerta di servizio taxi e, estendendo l'orario di lavoro associato ad ogni licenza, contribuirà a coprire maggiormente gli orari, soprattutto quelli serali/notturni. Si potranno impiegare due conducenti con impegno orario complessivo di 16 ore, con turni da otto ore o da dieci più sei. In questo modo si massimizza la singola licenza e il singolo taxi, offrendo maggiori opportunità di lavoro. Chi attiverà la seconda guida dovrà garantire i pagamenti elettronici, a favore degli utenti del taxi. Il servizio permetterà al singolo taxi di portare più persone, sia dirette allo stesso luogo, o anche con percorsi parzialmente differenti ma integrati o integrabili. Anche qui si massimizza l'utilizzo dello stesso veicolo, facendo risparmiare i clienti, migliorando il traffico, aumentando l'offerta e quindi anche le opportunità di lavoro dei taxisti. (segue) (Com)