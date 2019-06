Milano: il piano del Comune per equilibrare domanda e offerta di taxi e sharing (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta prevede 500 nuove licenze taxi, tutte elettriche, metà attrezzate per disabili, l'altra metà con un vincolo orario, per favorire una maggiore adeguatezza dell'offerta alla domanda. Ci sarà un bando e chi vi accede dovrà acquistare le licenze per un valore che sarà determinato dal Comune. Le risorse ricavate saranno destinate, secondo quanto prevede la norma, in parte a tutti i taxisti e in parte per investimenti in città finalizzati a migliorare il servizio. Nel pacchetto sono anche previste azioni dell'Amministrazione per dotare la città e i parcheggi taxi di colonnine di ricarica elettriche, utili a favorire il ricambio dei mezzi verso uno scenario di mobilità sostenibile. Ora l'Amministrazione attende osservazioni in tempo breve, in vista dell'attivazione del pacchetto di misure, per aiutare Milano a crescere: tanti appuntamenti ci attendono e vogliamo offrire sempre più mobilità integrata, accessibile e sostenibile. (Com)