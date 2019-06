Energia: presidente azerbaigiano Aliyev, sicurezza energetica equivale a sicurezza della nazione

- Il petrolio e il gas prodotti dai giacimenti Azeri-Chirag-Gunashli serviranno a soddisfare le esigenze dei cittadini dell'Azerbaigian e dello Stato per anni a venire: lo ha detto oggi a Baku il presidente Ilham Aliyev, parlando in apertura della 26ma conferenza internazionale sul settore Oil & Gas nel Mar Caspio. Secondo quanto affermato dal capo dello Stato, la sicurezza energetica rappresenta anche una questione di sicurezza nazionale dei paesi, come attestato dal caso dell'Azerbaigian che ha iniziato a stabilizzarsi grazie alle politiche nel campo dell'energia dell'ex presidente Heydar Aliyev. "Da questo punto di vista i progetti che l'Azerbaigian ha attuato e quelli che devono essere attuati garantiscono la sicurezza energetica sia del nostro paese che di altri", ha detto il presidente secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Trend". "Oggi il petrolio e il gas dell'Azerbaigian sono esportati sui mercati mondiali attraverso diverse rotte. Le questioni della sicurezza energetica e della diversificazione assumono oggi una grande importanza, e il ruolo del nostro paese in questo campo è molto apprezzato", ha osservato.(Res)