Milano: De Corato, cronaca dimostra che modello integrazione milanese esiste solo in parole sindaco

- Commentando le notizie di cronaca nera di oggi l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato dichiara in una nota che "a leggere le cronache dei fine settimana di Milano, ogni volta si ricava sempre la medesima impressione. Le violenze multietniche nel capoluogo sono la costante: dal centro alle periferie passando per i Navigli. Una situazione ormai fuori controllo”. “Non dobbiamo stupirci – prosegue l'assessore regionale - del resto i numeri parlano chiaro Milano e provincia è seconda solo a Roma per numero di stranieri residenti. Nel capoluogo lombardo e nell'intera provincia infatti vivono il 12 per cento degli stranieri non comunitari presenti in Italia. Ecco perché, come dimostrano i numeri e i casi di cronaca che registriamo ogni settimana, il tanto decantato - da Sala- modello di integrazione milanese esiste solo nelle parole e nella propaganda del sindaco”.(Com)