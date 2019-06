Roma: con furgone sbarra strada alla ex poi picchia amici e sequestra ragazza, arrestato stalker a Sacrofano

- Con il suo furgone ha sbarrato la strada al veicolo su cui stava viaggiando la sua ex compagna insieme ad una coppia amici, poi, dopo aver scagliato calci e pugni contro i suoi accompagnatori, ha preteso che la ragazza salisse a bordo del suo mezzo. Il protagonista della vicenda è un cittadino romeno di 31 anni, con precedenti, che dopo aver sequestrato la sua ex – una connazionale di 23 anni – e aver provocato lesioni ai 2 amici della ragazza, anche loro cittadini romeni, si è allontanato a tutto gas dal luogo dell’agguato. Le vittime, sgomente, hanno immediatamente allertato il 112 e i carabinieri della stazione di Sacrofano, ricevuta la nota di ricerca, si sono messi sulle tracce del fuggitivo, intercettando il furgone in via Guado Tufo. L’aguzzino 31enne è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, atti persecutori e lesioni personali. La sua ex fidanzata, a parte il grande spavento, non ha riportato conseguenze fisiche, mentre i suoi amici, visitati al pronto soccorso dell’ospedale San Pietro, hanno riportato rispettivamente 10 e 15 giorni di prognosi. L’uomo si trova, ora, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. (Rer)