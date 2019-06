Giappone: ministro Difesa, Corea del Nord resta minaccia alla sicurezza

- Il ministro della Difesa giapponese, Takeshi Iwaya, ha dichiarato che la Corea del Nord resta una minaccia alla sicurezza globale e ha ribadito l’appello alla comunità internazionale a lavorare per raggiungere la denuclearizzazione della penisola. Il ministro, riferisce il quotidiano “Japan Times”, ha parlato durante la conferenza sulla sicurezza "Shangri-La Dialogue 2019” in corso a Singapore. “Dobbiamo ricordare che non vi è stato alcun cambiamento essenziale nelle capacità nucleari e missilistiche della Corea del Nord”, ha detto il ministro. “Il rischio maggiore è che la determinazione della comunità internazionale si attenui” prima che Pyongyang prenda misure concrete per una completa denuclearizzazione, ha proseguito Takeshi Iwaya. “E’ il momento di fare uno sforzo concertato” per attuare pienamente le risoluzioni Onu volte a contrastare le ambizioni nucleari e balistiche della Corea del Nord”, ha concluso. (Fim)