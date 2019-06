Grecia: vicepremier Dragasakis, Syriza può recuperare voti per elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato delle elezioni europee è stato per il partito Syriza inferiore alle aspettative, ma tale situazione può cambiare in vista del voto per le parlamentari anticipate di luglio. Lo ha detto il vicepremier e ministro per lo Sviluppo economico Yiannis Dragasakis, in un'intervista all'emittente televisiva "Ert". "Le sconfitte - ha detto il vicepremier - a volte possono avere un effetto revitalizzante. La differenza (dal principale partito di opposizione, Nuova democrazia - Nd) non è così grande. La politica è un'area dove l'impossibile può diventare possibile". Parlando del leader di Nd, Kyriakos Mitsotakis, il vicepremier greco ha detto che potrebbe avere un piano "ma non ha un programma per governare il paese". (segue) (Gra)