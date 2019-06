Grecia: vicepremier Dragasakis, Syriza può recuperare voti per elezioni anticipate (4)

- Lo stesso To Potami (Il fiume) ha già annunciato in settimana che non correrà alle elezioni parlamentari del 7 luglio, dopo lo scarso risultato alle europee. Per questo motivo la capacità di catturare consenso da parte di Syriza e Nuova democrazia sarà fondamentale in vista della tornata elettorale, ma non è detto che ciò basterà a garantire la governabilità, che potrebbe passare inevitabilmente da alleanze, più o meno naturali, così come è stato per lo stesso premier Alexis Tsipras, che fece un accordo con il partito di destra dei Greci indipendenti (Anel), all’inizio di questa legislatura. (Gra)