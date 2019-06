Sinistra italiana: Fratoianni si dimette da segretario, serve riflessione seria su esito elezioni

- Nicola Fratoianni si è dimesso da segretario nazionale di Sinistra Italiana. Parlando alla direzione del partito che si è tenuta a Roma, Fratoianni ha detto che "la campagna elettorale delle europee de La Sinistra ha prodotto un contributo di idee interessante e profondo. Ha avuto il merito di porre con forza alcuni temi su scala europea: la ridistribuzione della ricchezza, la lotta per l'uguaglianza, i diritti". Ma dalla campagna elettorale "è emerso anche con forza, dal basso, a volte il dispiacere, a volte il fastidio per la frammentazione delle proposte di Sinistra", ha aggiunto annunciando che "entro la pausa estiva verrà convocata l'assemblea nazionale del partito per avviare la fase congressuale". A Claudio Grassi, presidente di SI, è stato affidato il compito di istruire questo percorso. (segue) (Rin)