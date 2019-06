Sinistra italiana: Fratoianni si dimette da segretario, serve riflessione seria su esito elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analizzando il risultato elettorale, Fratoianni ha detto che c'è stata "una frammentazione a volte davvero inspiegabile" e ha ricordato che, prima del voto, "abbiamo provato con ogni sforzo ad aggregare una proposta unitaria che si riconoscesse nella cultura della sinistra e in quella ecologista europea". Fratoianni ha poi aggiunto: "Rimane lì il tema, sul campo. E io voglio continuare a dare sul campo il mio contributo per la riunificazione delle proposte, che abbiano connotati di chiarezza, radicalità e credibilità. E il mio primo contributo è rassegnare le dimissioni da segretario del partito. Spero che sia utile a stimolare una riflessione collettiva, seria, senza sconti, che non pensi di trovare scorciatoie di nessun tipo". (segue) (Rin)