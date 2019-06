Sinistra italiana: Fratoianni si dimette da segretario, serve riflessione seria su esito elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è tempo di tornare a casa. Non è tempo di lasciare l'impegno. Non è tempo di rinchiudersi", ha detto ancora Fratoianni che ha concluso: "Io ci sono, con determinazione e forza. Nei dibattiti, nelle lotte, nei presidi. Nulla è immutabile. Bisogna avere spirito, costanza e determinazione. Qualità che ho trovato nei compagni e nelle compagne che in questi mesi hanno lavorato e ci hanno aiutato. Andiamo avanti." (Rin)