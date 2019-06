Tortona: 2 giugno, musica e celebrazioni per la festa della Repubblica

- Domenica 2 giugno Tortona celebra la Festa della Repubblica: alle ore 10.15 si terrà un “flash mob” sul tema “Il Canto degli italiani”. Verrà distribuito ai presenti un libretto con il testo integrale (tutte e cinque le strofe) dell’Inno d’Italia, da cantare insieme alla banda musicale di Cassine (Corpo bandistico cassinese “Francesco Solia”), che farà sosta in piazza Duomo insieme al corteo della contestuale Festa della Marina. Alle 10.30 in piazza Roma si terrà la Festa della Marina organizzata dalla locale sezione ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), preceduta dal raduno in piazza Porta Ticinese e dal corteo, con la Banda, lungo la via Emilia. Seguiranno l’alzabandiera, la deposizione della corona di alloro al monumento dedicato ai Caduti del Mare, dove alle ore 11.00, terminati i saluti e gli interventi delle Autorità, sarà officiata la Santa Messa. Le celebrazioni del 2 giugno proseguono alle ore 12,00 in Piazza Gavino Lugano, che ospita la Statua della Tortona dolente. Nell’occasione sarà presentato il restauro del monumento ai Caduti delle Guerre d’Indipendenza, recentemente realizzato su iniziativa della SOMS. Infine alle ore 17,00 l’Associazione Nazionale Alpini di Tortona propone l’Alzabandiera presso la Torre del Castello, per concludere insieme, attorno a uno dei simboli di Tortona, questa Festa così importante per la nostra Repubblica. (Rpi)