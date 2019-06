Roma: Raggi, buon compleanno palazzo Merulana, luogo simbolo di rinascita. In un anno 53mila visitatori e 400 eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno Palazzo Merulana! Un anno fa abbiamo aperto insieme le porte di questo meraviglioso luogo. Un vero simbolo di rinascita: da palazzo abbandonato ad uno spazio vivo, che produce cultura ma soprattutto punto di incontro tra persone e l’arte". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Palazzo Merulana - aggiunge - è un modello di rigenerazione urbana, nato dall’incontro virtuoso tra pubblico e privato, dal dialogo, in questo caso, tra Roma Capitale e la Fondazione Cerasi. Un esempio di creazione di nuovo valore pubblico, a servizio di tutti. Voglio ringraziare Elena e Claudio Cerasi per il loro atto d’amore verso la città di Roma. Un atto d’amore che è stato coronato da dodici mesi intensi fatti di esposizioni, di incontri, di animazione culturale, di nuove scoperte. I numeri parlano chiaro: oltre 53mila visitatori e quasi 400 eventi in un anno. Il suo successo ci fa capire che è un modello vincente. Il nostro obiettivo è replicare esperienze virtuose come questa in altre parti della città. Nel frattempo invito tutti i cittadini che non hanno ancora visitato Palazzo Merulana ad andarci".(Rer)