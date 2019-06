2 giugno: Meloni non partecipa a parata. Sostegno e rispetto Forze Armate, da Trenta gestione vergognosa

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni non parteciperà domani alla parata del 2 giugno. "Da italiana e da patriota non mancherò mai di sostenere le nostre Forze Armate - ha detto Meloni - ed esprimere l'orgoglio per il lavoro che fanno i nostri uomini e le nostre donne con le stellette, in Italia e all'estero, ma non è più possibile ignorare la vergognosa gestione della Difesa da parte del ministro Elisabetta Trenta. Non ultimo il tentativo di trasformare la tradizionale rivista su via dei Fori Imperiali in uno strumento di propaganda anti-militarista, ad uso e consumo della dialettica interna tra le forze di governo. Per rispetto alle Forze Armate- conclude Giorgia Meloni - una delegazione di Fd'I sarà comunque presente alla parata e parteciperà alle iniziative sul territorio, ma i nostri militari meritano di essere rispettati, difesi e valorizzati, non umiliati e utilizzati per infimi scopi di partito». (Com)