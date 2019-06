Armenia: protesta a Erevan e in 12 città contro premier Pashinyan

- Alcuni attivisti armeni, insoddisfatti delle politiche portati avanti dal primo ministro Nikol Pashinyan, hanno tenuto una protesta oggi a Erevan ed in altre 12 città dell'Armenia. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik", secondo cui la protesta si è svolta oggi in concomitanza con il compleanno del premier armeno. La manifestazione di protesta è stata organizzata con lo slogan 'la nascita delle menzogne', in riferimento proprio al compleanno di Pashinyan ed alle sue dichiarazioni. Secondo quanto riportato, circa 30 persone sarebbero state fermate dalla polizia nel corso delle proteste. I manifestanti accusano Pashinyan di aver mentito su una serie di questioni, come l'andamento dell'economia dell'Armenia e la gestione della politica estera e di sicurezza.(Res)