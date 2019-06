Lavoro: Ronzulli (FI) su Whirpool, un altro insuccesso di Di Maio

- Per Licia Ronzulli, "l'attività ministeriale di Di Maio è costellata di insuccessi". La vicepresidente dei senatori di Forza Italia afferma che il leader del M5s "vince soltanto su Rousseau ma, una volta uscito dalla piattaforma, pare abbia la capacità di distruggere tutto quello che tocca. Anche con la Whirlpool, purtroppo, sembra che stia succedendo con grave danno e pericolo per i posti di lavoro. Sui social, o dal balcone – aggiunge Ronzulli – Di Maio fa annunci trionfanti e roboanti e, quando poi viene smentito dai fatti, scarica la colpa sugli altri, come se non fosse lui il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. Elettori, lavoratori e imprenditori hanno capito che dei Cinque stelle non ci si può fidare", conclude Ronzulli.(Rin)