Pensioni: Pastorino (Leu), governo non faccia cassa su pensionati

- Il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, scrive in una nota che "il governo del cambiamento, tra un litigio e l'altro, ha duramente colpito i pensionati, che oggi sono scesi in piazza. La loro protesta ha tutto il nostro sostegno: sono state bloccate le rivalutazioni delle pensioni che non sono certamente d'oro, come vuole raccontare la propaganda di Salvini e Di Maio. E probabilmente per reperire nuove risorse potrebbero arrivare altri colpi alle pensioni, facendo cassa sulle loro spalle. L'impegno che porterò avanti - aggiunge Pastorino - sarà quello di tutelare i pensionati, perché non possono pagare il conto alle politiche scellerate di questo esecutivo. Con risultati drammatici: un Pil stagnante e a rischio recessione e l'occupazione che non riparte. Gli unici interventi sulle pensioni devono prevedere interventi positivi, non la cancellazione di diritti o il taglio degli assegni", conclude Pastorino. (Com)