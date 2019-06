Cultura: Torino, al museo Lombroso la mostra "Face to face. L'arte contro il pregiudizio"

- Giovedì 6 giugno alle ore 18, al Museo Lombroso di Torino (via Giuria 15), si terrà l'inaugurazione della mostra "Face to face. L'arte contro il pregiudizio" che avrà luogo all'interno del percorso di visita del Museo. Sapresti dire chi è il carcerato e chi non lo è? Chi tra loro ha la “faccia” da delinquente? Se sapessimo l’identità di queste persone forse la risposta sarebbe immediata. Ecco il pre-giudizio, il giudicare prima di conoscere. Ma l’aspetto fisico delle persone può dirci qualcosa sulla loro pericolosità? Se lo era chiesto anche Cesare Lombroso, fondatore dell’antropologia criminale, che tra la seconda metà dell’800 e i primi del ‘900, raccolse molte fotografie e diversi materiali, a suo giudizio utili a dimostrare il nesso tra le caratteristiche fisiche degli individui e la loro predisposizione “biologica” al crimine; una correlazione che però non è mai stata provata scientificamente. (segue) (Rpi)