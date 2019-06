Cultura: Torino, al museo Lombroso la mostra "Face to face. L'arte contro il pregiudizio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da queste domande il progetto Face To Face, nato nel 2015 con l'Associazione Sapori Reclusi, vuole portare l’attenzione sul volto delle persone e il modo in cui le guardiamo. Le fotografie in mostra sono il risultato dello studio di Davide Dutto tra le carceri e i materiali custoditi al Museo Lombroso. Quasi a voler idealmente arricchire la raccolta lombrosiana, gli scatti, che ritraggono uomini e donne, detenuti e non, sono stati realizzati su sfondo bianco in modo da riproporre l’ambientazione di alcune fotografie dell’Archivio del Museo. Osservando i ritratti esposti nessuno potrà sapere “chi è chi”, e sarà per questo chiamato o chiamata a fare uno sforzo di riflessione e approfondimento sul proprio modo di “guardare” il mondo. Apertura straordinaria del museo sino alle ore 20:00 (Rpi)