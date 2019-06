Siria: intensi raid governativi nel nord-est della provincia di Latakia

- Le forze governative siriane hanno condotto oggi pomeriggio intensi raid aerei contro le posizioni jihadiste nella zona di Kabani, nel nord-est della provincia nord-orientale di Latakia. Lo riferisce il quotidiano online “al Masdar”, edito a Beirut”, citando una fonte militare. In particolare, gli aerei hanno colpito le trincee scavate dai ribelli jihadisti di Tahrir al Sham, l’ex Fronte al Nusra, e da quelli del Partito islamico del Turkestan a sud di Kabani. Secondo la fonte, infatti, l’Esercito arabo siriano sta preparando una nuova offensiva su Kabani per strappare ai jihadisti il controllo di un’area montuosa considerata di alto valore strategico. I governativi avevano già cercato in precedenza di attaccare la stessa zona, ma ogni offensiva era stata finora respinta. Se dovesse prendere il controllo di Kabani, l’Esercito arabo siriano sarebbe nella posizione di tagliare le linee di collegamento tra i jihadisti attivi nella provincia di Latakia e quelli che si trovano nella vicina Idlib. Si tratta dell’ultimo quadrante di territorio siriano ancora sotto il controllo dei ribelli. (Res)