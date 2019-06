Armenia: presidente Sarkissian firma decreto di nomina nuovi ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Armenia Armen Sarkissian ha firmato il decreto per la nomina dei nuovi ministri nell'ambito di alcune modifiche nell'organizzazione dei dicasteri annunciato ne giorni scorsi a Erevan. Secondo il decreto firmato, Erik Grigoryan ha lasciato l'incarico di ministro per la Protezione della natura per essere nominato ministro dell'Ambiente. Tigran Khachatryan è stato nominato ministro dell'Economia; Arayik Harutyunyan ministro dell'Istruzione; Suren Papikyan ministro dell'Amministrazione territoriale e delle Infrastrutture; Hakob Arshakyan ministro per le Tecnologie e i Trasporti. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa "Armenpress".(Res)