Difesa: Spagna potrebbe lasciare Patriot in Turchia per altri 6 mesi

- La Spagna sta considerando l’idea di estendere di altri sei mesi l’accordo che garantisce la presenza dei suoi sistemi di difesa missilistica Patriot nella provincia di Adana, nel sud della Turchia. Lo ha fatto sapere l’ambasciatore spagnolo ad Ankara, Juan Gonzalez-Barba, in un’intervista all’agenzia di stampa nazionale “Anadolu”. “Batterie di missili Patriot sono dispiegate nella base aerea di Incirlik su richiesta della Turchia attraverso la Nato. Ora siamo in un processo nel quale stiamo decidendo l’estensione dell’accordo per i prossimi sei mesi”, ha dichiarato il diplomatico. I Patriot spagnoli sono stati trasferiti in Turchia nel 2015 in base all’assistenza chiesta da Ankara alla Nato. Inoltre, 25 militari spagnoli sono al momento operativi nel comando Nato di Smirne, nella parte occidentale della Turchia.(Tua)