Certosa Trisulti: Fratoianni (Leu), bene ministro. Ora chiarire punti oscuri assegnazione a Bannon

- Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e deputato di Leu, parlando con i cronisti a margine dei lavori della direzione nazionale del partito in corso a Roma ha dato atto "alla correttezza del comportamento del ministro Bonisoli sulla vicenda dell'assegnazione della Certosa di Trisulti alla Fondazione di Steve Bannon. L'avvio dell'iter per la revoca della concessione, da quanto affermato dal titolare del Mibac e dal sottosegretario Vacca, si basa proprio sulle verifiche concrete alle osservazioni che avevamo presentato nelle varie interrogazioni in Parlamento", ha aggiunto Fratoianni. "Avevamo cioè visto giusto sulle mancanze, sulle documentazioni farlocche presentate, sulle troppe opacità in questa vicenda." Per il deputato di Leu "anche quanto denunciatoall'associazione giornalistica Articolo 21 con l'arrivo ieri di operatori della Digos nella redazione della trasmissione di Rai 3 "Report", al di là della singolarità della visita, è la conferma che sull'aggiudicazione della Certosa di Trisulti evidentemente si sono accesi i riflettori della magistratura e delle forze dell'ordine." (segue) (Com)