Certosa Trisulti: Fratoianni (Leu), bene ministro. Ora chiarire punti oscuri assegnazione a Bannon (2)

- Fratoianni sottolinea che "anche questa è un'altra bella notizia", ma che "chiarire tutti i punti oscuri dell'assegnazione e individuare le responsabilità politiche e penali deve essere un altro obiettivo. I responsabili della Fondazione di Bannon possono certo esprimere tutto il loro rancore in queste ore, definendo la nostra attività ispettiva parlamentare il 'raglio della sinistra marxista culturale contro la difesa della civiltà occidentale', ma è arrivato il momento per loro - conclude Fratoianni - di spiegare molte, molte cose. Cosi come anche nei corridoi del Mibac occorrerà fare chiarezza fino in fondo su questa vicenda" (Com)