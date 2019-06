Regione Lazio: 40 anni di aree protette, finesettimana di festa nella riserva di Nazzano Tevere-Farfa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compiono 40 anni le aree protette della Regione Lazio, un complesso sistema di 92 polmoni verdi - tra parchi, riserve e monumenti naturali - incuneati nel contesto urbano. L'importante anniversario si festeggia oggi e domani nella Riserva Naturale di Nazzano, Tevere-Farfa, la prima area naturale protetta istituita nel 1979 dalla Regione Lazio che, per l'occasione, con la Regione Lazio ha organizzato presso la sede dell'Ente, un weekend di eventi gastronomici, musicali, convegni, eventi sportivi e laboratori dedicati a bambini e adulti. Lo comunicano dalla Riserva Nazzano, Tevere-Farfa. "Oggi festeggiamo il compleanno della Riserva e di tutti i Parchi del Lazio, un patrimonio unico di biodiversità, natura e storia che, grazie alla sensibilità dell'associazionismo e all'impegno delle istituzioni ha consentito di mettere sotto tutela il 13,5 per cento del territorio regionale, pari a 232mila ettari su cui si estendono le aree naturali protette del Lazio", ha dichiarato Dario Esposito, presidente della Riserva Nazzano, Tevere-Farfa. "Vincoli importanti che permettono di scongiurare speculazioni edilizie e disboscamenti, e che è importante cercare di estendere per tutelare porzioni sempre più grandi di natura, anche contro i cambiamenti climatici - ha proseguito Esposito, ricordando il recente allargamento dei confini della Riserva di Nazzano, Tevere-Farfa - a dicembre, durante il secondo mandato del presidente Zingaretti, la Riserva ha più che raddoppiato il proprio territorio, ampliando i confini lungo il fiume Farfa e includendo la Riserva Monte Soratte, fino a raggiungere un'estensione di 2000 ettari". (segue) (Com)