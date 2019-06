Regione Lazio: 40 anni di aree protette, finesettimana di festa nella riserva di Nazzano Tevere-Farfa (2)

- Le celebrazioni sono iniziate con un convegno, oggi, sul tema "1979-2019, 40 anni di natura protetta nel Lazio: una storia di partecipazione civica e integrazione" al quale sono intervenuti, tra gli altri Mauro Alessandri assessore regionale ai Lavori pubblici e tutela del territorio; Eugenio Patanè, presidente della VI commissione regionale; Fabio Refrigeri, presidente della IV commissione regionale; Valerio Novelli, presidente della VIII commissione regionale; Mauro Gubbiotti, presidente di RomaNatura; Cinzia Gagliardi, Generale dei carabinieri forestale Lazio; Pierluigi Capone, direttore della Riserva Nazzano, Tevere Farfa. Protagoniste indiscusse della festa sono state le famiglie che già nel primo giorno dei festeggiamenti hanno affollato gli stand allestiti dalle Aree Protette regionali nel comprensorio della Riserva, al km 28.100 di via Tiberina in località Meana. Tra gli eventi più apprezzati della giornata il tour guidato del fiume Tevere in battello e le traversate in kayak insieme alle guide dell'Uisp. Affollatissimi gli stand gastronomici come i tanti giochi e laboratori ambientali dedicati ai bambini. La festa proseguirà domani, domenica 2 giugno, dalle 10 alle 20, con altre attività: possibilità di pranzare all'aria aperta ascoltando musica folk; degustazione di prodotti tipici e street food, visite guidate in battello, e visite guidate alla Garzaia di Meana, possibilità di noleggio mountain bike, canoa canadese e kayak. (Com)