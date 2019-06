Immigrazione: Bernini (FI), intercettazioni Digos Bologna prova che guardia deve restare altissima

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota, dichiara che "le conversazioni intercettate dalla Digos di Bologna, che hanno portato all'arresto di due somali e di due etiopi con l'accusa di terrorismo in relazione al presunto finanziamento di organizzazioni armate e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono l'ennesima dimostrazione di quanto l'accoglienza indiscriminata e a tutti i costi, imposta per anni dalla sinistra, abbia creato e stia creando problemi evidenti e gravi di sicurezza sul territorio nazionale. Una accoglienza - aggiunge Bernini - che in questi anni ha fatto sbarcare nel nostro Paese non solo centinaia di migliaia di irregolari ma anche fanatici, radicalizzati e potenziali terroristi. Purtroppo la terra dell'Emilia Romagna, come testimoniato da vicende simili in passato, sembrerebbe essere ancora uno snodo cruciale di circuiti internazionali legati al finanziamento della Jihad armata: la guardia deve continuare a restare altissima" conclude Bernini che rivolge "un grazie alla Digos di Bologna e a tutti coloro che, quotidianamente, con perizia e competenza, monitorano tali fenomeni a tutela della sicurezza pubblica". (Com)