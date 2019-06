Romania: papa Francesco a Sumuleu Ciuc invia messaggio di unità

- Papa Francesco ha lasciato la località romena di Sumuleu Ciuc, in Transilvania, dopo la messa di questa mattina alla presenza di oltre 100mila fedeli. Nel pomeriggio è atteso a Iasi, al confine con la Moldova, per un altro incontro nell'ambito del suo 30mo viaggio apostolico che si concluderà domani a Sibiu. Questo mattina al santuario mariano di Sumuleu Ciuc, il pontefice ha inviato un messaggio di unità sottolineando che "le complicate e dolorose situazioni del passato non devono essere dimenticate o negate, ma non devono neanche essere un ostacolo o una scusa davanti alla strada del nostro desiderio di vivere insieme come fratelli e sorelle". "Siamo tutti pellegrini", ha detto Bergoglio, parlando di "un cammino" da compiere "insieme" trasformando i risentimenti e la sfiducia del passato in nuove opportunità.(Rob)