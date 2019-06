Roma: Coia (M5), riaperte iscrizioni a osservatorio commercio su area pubblica. Pronti a proposte

- Il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Andrea Coia in un post su Facebook lancia un appello: "Associazioni di categoria è ora di dimostrare la volontà di dialogare: come abbiamo chiesto sono stati riaperti i termini di iscrizione all'osservatorio del commercio su area pubblica che avrà la possibilità di fare proposte in primis sul riordino del commercio su area pubblica. Se veramente è vostra volontà proporre alternative a quelle che questa amministrazione deve trovare per il rispetto di leggi e regolamenti vigenti è ora dimostrarlo. Avete tempo fino al 10 giugno per aderire". Il pentastellato Coia ha poi reso noto che tutte le informazioni sono disponibili sul sito delle comune di Roma.(Rer)