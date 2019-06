Roma: controlli straordinari Ps per sicurezza viaggiatori bus, due arresti

- Gli agenti della Polizia di Stato del Polo bike, integrato dalle pattuglie della sezione Sicurezza della Questura di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore Carmine Esposito e coordinato dal dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico Massimo Improta, mirato al controllo e alla sicurezza dei viaggiatori delle principali linee di autobus che attraversano il centro storico e villa Borghese, e delle fermate metro linea A Spagna e Flaminio. Il servizio, denominato "Security travels", che ha visto coinvolto l'impiego di diversi mezzi e di tutto il personale del polo Bike e della sezione Sicurezza, con pattuglie appiedate nei punti più sensibili del centro cittadino e anche direttamente a bordo dei mezzi pubblici, ha portato i seguenti risultati: 65 nominativi controllati di cui 35 stranieri (10 con precedenti), 20 autoveicoli controllati, 6 motoveicoli controllati, 2 arresti. Durante i controlli, lo scorso 24 maggio, gli agenti della Polizia di Stato, in via Vittorio Veneto, hanno tratto in arresto uno straniero senza fissa dimora responsabile di aggressione, e lo scorso 28 maggio, in via Milano, gli stessi agenti hanno arrestato un cittadino straniero responsabile di borseggio ai danni di un'anziana di 80 anni. (Rer)