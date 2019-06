Turchia: nuova operazione nel nord dell’Iraq, 3 militanti Pkk “neutralizzati”

- Altri tre militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) sono stati neutralizzati in un’operazione condotta dalle forze armate della Turchia nel nord dell’Iraq. Lo riferisce il ministero della Difesa di Ankara in un comunicato. Le autorità turche fanno frequentemente ricorso al termine “neutralizzati” per indicare i miliziani uccisi, arrestati o arresisi alle autorità. A partire dallo scorso 27 maggio, quando è stata lanciata l’operazione Artiglio, almeno 22 combattenti del Pkk sono stati “neutralizzati”. Nel corso dell’operazione sono state anche sequestrate armi e munizioni. Il Pkk è considerato dalla Turchia un’organizzazione terroristica. (Tua)