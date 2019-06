Milano: 10mila posti prioritari su rete tpl milanese

- Per dare più visibilità ai posti prioritari sulle linee del trasporto pubblico di Milano l'Amministrazione comunale di Milano sta da tempo attuando con Atm un piano di sostituzione dei sedili che vengono scelti con un colore contrastante rispetto a tutti gli altri, giallo o blu. La scelta risponde anche a una richiesta emersa da un ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Alessandro Giungi e Angelica Vasile approvato all'unanimità in Consiglio comunale. Si tratta dei posti riservati a persone con disabilità, anziane, donne in gravidanza e bambini piccoli che dal 2013 vengono identificati con adesivi/pittogrammi blu e la relativa icona ma che vengono oggi resi ancora più evidenti per sottolinearne la funzione prioritaria. Sulle linee di superficie sono quattro per ogni mezzo e in metropolitana sempre quattro per ogni carrozza del treno per un totale di oltre 10mila posti prioritari. (segue) (Com)